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    Son dakika! İsrail Rus yapımı İHA düşürdü!

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

    İsrail, Suriye-İsrail sınırında bulunan Golan Tepeleri'nde insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı.

    İsrail Golan Tepelerinde Rus yapımı İnsansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı.

    Ordu sözcüsünün yaptığı açıklamada, hava aracının Suriye rejimine ait olduğu değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Aracın keşif amaçlı uçurulduğu değerlendirmesi yapılırken, olayın İran ve Hizbullah'la bir bağlantısı olup olmadığının kontrol edildiği ifade edildi.

    Golan Tepeleri, Suriye ile İsrail arasındaki sınırda bulunuyor.

    Golan Tepeleri'ne yakın bir Dürzi köyüne geçtiğimiz hafta terör örgütü Nusra tarafından yapılan bombalı araç saldırısının ardından, İsrail ordusu köy halkını korumak için köye asker göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

     

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