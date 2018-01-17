Son dakika: Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü

Eskişehir'den eğitim amacıyla kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı radardan kayboldu. Uçağın saat 14.00 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşıkara bölgesinde düştüğü belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit oldu.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Olayın ardından TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

ISPARTA VALİSİ: KARADAN ULAŞIM ZOR

Isparta Valisi Şehmus Günaydın düşen uçaktaki 3 kişinin şehit olduğu bilgisini paylaştı. Uçağın enkazının sapa bir noktada olduğu, karadan ulaşımın zor olduğu belirtiliyor.

Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu iddiası var.

CASA'NIN KAZA SİCİLİ KABARIK

Türkiye, CASA uçaklarını 2001’de tanımaya başladı. 2001’de arka arkaya iki CASA uçağı düşmüştü.

İlk kaza Ocak 2001’de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı CASA CN235 tipi uçak Kayseri’de düştü, 3 kişi şehit oldu.

İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır’dan havalanan, ‘bordo bereliler’in CASA CN235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. CASA uçağında 34 şehit verilmesi Türkiye gündeminde aylarca tartışıldı.

Türkiye, Malatya'da 34 askerin can verdiği kazanın şokunu atlatmadan ikinci Casa faciası yaşandı. Türk Havacılık Sanayii'nin (TAI) İspanyol Casa firmasıyla ortak ürettiği CN-235 tipi uçak, Ankara'da Mayıs 2001’de deneme uçuşu sırasında piste çakıldı. İki pilot, iki mühendis atarak hangara çarpan uçakta, İspanyol 1. pilot J. L. Gasco De La Calle, 2. pilot Eugenio Munoz, uçuş mühendisi Daniel Haro ile TAI uçuş mühendisi Emin Kıran hayatını kaybetti. Dört personel de Casa'lar konusunda uzmandı.

Yurtdışındaki diğer kazalar ve tarihleri ise şöyle:

1- IPTN'e ait uçak 200 metre yükseklikte alçak kargo atış testleri sırasında paraşütün kargo kapısına takılması sonucu uçak kontrol dışı kaldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti (22.05.1997).

2- Endonezyalı Merpati Nusantara Havayolları'na ait uçak alçalma sırasında fırtına nedeniyle tepeye çarptı. Kazada 4'ü mürettebat 27 yolcu öldü (18.10.1992).

3- Şili Hava Kuvvetleri'ne ait CN235M, Antartika'ya iniş sırasında aşırı kar yağışı nedeniyle kırım geçirdi. Olayda uçakta bulunan 11 yolcu ve mürettebattan ölen olmadı (12.02.1992)