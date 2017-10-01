Son dakika... İspanya'da referandum gerilimi... Oy verme işlemi sona erdi

SON HABER: İspanyan'ın özerk bölgesi Katalonya'da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti.



Barselona’da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı, polis müdahalesinde bazılarının durumunun ciddi olmak üzere 761 kişinin yaralandığını bildirdi.



İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

İki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin kullandığı plastik merminin yaralılardan birinin gözüne isabet ettiği, 70 yaşındaki diğer ağır yaralının da müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği kaydedildi.



Diğer yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti üyelerinin hepsinin referandumda oy kullandığı bilgisi verildi.

İSPANYA HÜKÜMETİ: MÜDAHALE ÇOK DOĞRU, ORANTILI

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel ve siyasi çıkarları" ifadelerini kullandı.



Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir, gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu. Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrılık karşıtı bir kadının İspanya bayrağı açtığı görüldü.



KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİNDEN SERT AÇIKLAMA

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Gironi kentinin Saint Julia de Ramis ilçesindeki oy verme merkezini, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından ziyaret edebildi.



Bağımsızlık yanlılarının alkışlarıyla karşılanan Puigdemont, "İspanyol devleti, hep sürecek, utanç sınırını aşan bir imaj sergiledi. Oy vermeye gelen barışçıl Katalanlara copla, plastik mermiyle, şiddetle karşılık verdi." dedi.

Bağımsızlık referandumunun geçerliliğini koruduğunu ve oy kullanma işleminin devam ettiğini söyleyen Puigdemont: "İspanyol devleti şimdiye kadar kaybettiklerinden çok daha fazlasını bugün kaybetti. Katalonya da kazandıklarından çok daha fazlasını bugün kazandı." diye konuştu.



Öte yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, İspanya Hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo'nun istifasını istedi.



Olaylar sürerken savcılık da, "mahkeme talimatına rağmen yasadışı referanduma müdahale etmekte pasif kaldığı gerekçesiyle Katalonya yerel polisi (Mossos D'Esquadra)" hakkında suç duyurusunda bulundu.

NELER YAŞANDI?

Bugün Katalonya'daki birçok oy kullanma merkezine operasyon düzenleyen İspanyol jandarma ve ulusal polisi, sandık ve oy pusulası gibi malzemelere el koydu. Mühahale sonrası konuşan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, yaptıkları kural değişikliği çerçevesinde evlerde basılan ve zarf içinde olmayan oy pusulalarının da geçerli sayılacağını ifade etti. Katalanların herhangi bir okulda, kayıtlarına bakılmaksızın oyunu kullanabileceğini söyleyen

Turull, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oy kullanma merkezlerinin halen yüzde 73'ünün açık olduğunu iddia etti.

'BAĞIMSIZ DEVLET OLMASINI İSTİYOR MUSUNUZ?'

Bugün düzenlenen referandumda katılımcılara 'Katalonya'nın cumhuriyet şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?' sorusu yöneltildi

Ancak İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandığı haberinde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum girişiminin, jandarma ve polisin müdahalesiyle tamamen geçerliliğini yitirdiği, evlerde basılan oy pusulalarının kabul edilmesini öngören yeni sistemin de hiçbir karşılığının olmadığı ifade edildi.



Madrid'te ise ayrılık karşıtları sokağa indi, gösteri düzenledi.



GÜN GERGİN BAŞLADI

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumunda gergin anlar... Katalonya’da bağımsızlık referandumu için binlerce kişi oy verme merkezlerine geldi. Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken, Barcelona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi. TSİ 10.00 sıralarında başlayan oylamanın TSİ 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyordu. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı, bağımsızlık yanlılarının sivil direnişini kırarak, sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.



İspanya İçişleri Bakanlığı, 'Yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını' açıkladı.

Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu. Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü.

'İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, müdahale ile ilgili olarak, "İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." dedi.



İspanyol polisi ve jandarmasının oy verme merkezlerine yaptığı müdahale devam ederken, Millo gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Hiçbir şekilde Katalonlara yönelik bir müdahale yapmadıklarını söyleyen Millo, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.



Öte yandan, Barselona ve Gironi kentlerinde bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi

'EVLERDE BASILAN PUSULALARI KULLANABİLİRSİNİZ'

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı. Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.