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    Son dakika.... İspanya'da bir Türk daha gözaltında!

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 17:43Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 17:53

    Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alındı. Akhanlı Türkiye tarafından aranıyordu. Yazar Hamza Yalçın da ağustos başında İspanya'da tutuklanmıştı.

    Granada'da tatil yapan Doğan Akhanlı'nın polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre 1992 yılından beri Köln'de yaşayan 60 yaşındaki yazarın, Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya'da tutulabileceği belirtildi.

    Doğan Akhanlı'nın Alman avukatı Ilias Uyar, yaptığı açıklamada Almanya'nın Madrid'deki büyükelçiliğinin kendisini olayla ilgili olarak bilgilendirdiğini kaydetti.

    Yazar Hamza Yalçın da bu ay başında yaz tatilini geçirmek için gittiği İspanya'da Türkiye tarafından İnterpol aracılığıyla arandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

    Son dakika.... İspanyada bir Türk daha gözaltında

    Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, "Ermeni Soykırımı" iddiaları ile ilgili eserleriyle de tanınıyor.

    2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine girmişti. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

    Etiketler: ispanya , Türkiye , Madrid , Doğan Akhanlı
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