Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Son dakika: İspanya paraya el koydu

Son dakika: İspanya paraya el koydu

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 10:36

İspanya Maliye Bakanlığı, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim’deki bağımsızlık referandumuyla ilgili girişimlerini durdurmayan Katalonya özerk yönetiminin tüm mali kaynaklarına el koydu.

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa merkezi hükümet bir özerk yönetimin yerel bütçesine müdahale ederken, Katalonya’daki eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve memur maaşları gibi tüm temel kamu harcamalarının bundan böyle doğrudan İspanya maliyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.
Katalonya özerk yönetimi hükümeti ise İspanya hükümetinin, “yasa dışı referandum için 1 avro bile harcatmayacağız” gerekçesiyle aldığı kararın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Madrid’in baskısına karşı bağımsızlık yanlıları da önceki gün Barselona’da gösteri düzenledi. Eylemciler, güvenlik güçlerinin Barselona bölgesinde referandumla ilişkili bir milyondan fazla dökümana el konulan operasyonlarına tepki gösterdi.

Etiketler: son dakika , haber , haberler , ispanya , katalonya , barcelona
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri