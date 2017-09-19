Son dakika: İspanya paraya el koydu

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa merkezi hükümet bir özerk yönetimin yerel bütçesine müdahale ederken, Katalonya’daki eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve memur maaşları gibi tüm temel kamu harcamalarının bundan böyle doğrudan İspanya maliyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti ise İspanya hükümetinin, “yasa dışı referandum için 1 avro bile harcatmayacağız” gerekçesiyle aldığı kararın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Madrid’in baskısına karşı bağımsızlık yanlıları da önceki gün Barselona’da gösteri düzenledi. Eylemciler, güvenlik güçlerinin Barselona bölgesinde referandumla ilişkili bir milyondan fazla dökümana el konulan operasyonlarına tepki gösterdi.