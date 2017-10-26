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    Son dakika... İsmail Küçükkaya ifade verdi

    Barış DEMİR/İSTANBUL
    26.10.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan gazeteci İsmail Küçükkaya ifade vermek için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na geldi. Küçükkaya çıkışta “İfademizi verdik, konu yargıda” diyerek adliyeden ayrıldı.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığını iddia eden Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine Küçükkaya ve Okan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" ile "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Avukatlarıyla birlikte Bakırköy Adliyesi’ne gelen Küçükkaya, basın savcısı Bülent Demirbilek’e ifade verdi.

    Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Küçükkaya, “İfademizi verdik, konu artık yargıda” diyerek adliyeden ayrıldı.

    Öte yandan aynı konuya ilişkin hakkında soruşturma yürütülen avukat Fidel Okan'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.

    Etiketler: son dakika
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