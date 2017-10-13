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    İran'dan Trump'ın kararına sert tepki...

    TAHRAN (AA)
    13.10.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini eleştiren açıklamalarına İran devlet televizyonunda cevap veren Ruhani, "Trump'ın açıklamaları İran milletine hakaret ve iftiralardan başka bir şey içermiyordu." ifadelerini kullandı. 

    "TRUMP, NÜKLEER ANLAŞMAYI TEK TARAFLI İPTAL EDEMEYECEĞİNİ BİLMİYOR" 

    ABD'nin İran'da defalarca darbe girişiminde bulunduğunu öne süren Ruhani, "Trump, nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini bilmiyor. Kaç ülke birlikte bu anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya şerh koyamaz, bir maddeyi izafe edemez ve kaldıramaz." değerlendirmesinde bulundu. 

    ABD yöneticilerinin defalarca benzer açıklamalarda bulunduğunu belirten Ruhani, menfaatlerinin sağlanmaması ve anlaşmaya imza atan ülkelerin çekilmesi durumunda İran'ın da nükleer anlaşmadan çekilebileceğini kaydetti. 

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