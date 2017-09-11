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    Hürriyet >Dünya>Son dakika: İran'dan önemli 'Türkiye' açıklaması!

    Son dakika: İran'dan önemli 'Türkiye' açıklaması!

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 17:04

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'nin Kazakistan'daki görüşmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, iki ülke ilişkilerinin son aylarda olumlu yönde gelişmeye başladığını ve bunun önümüzdeki aylarda yapılacak üst düzey temaslarla daha da pekişeceğini ifade etti.

    Basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kasımi, Ruhani'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından "İran-Türkiye ilişkileri yeni bir döneme girmiştir" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

    Kasımi, "Son aylarda ikili ilişliklerde yukarı yönlü bir eğilim söz konusudur. Üst düzeyli görüşmeler önümüzdeki aylarda da devam edecek. İkili ilişkilerde yeni bir atmosfer oluşuyor. İki ülke, bölgede ve küresel alanda oluşan yeni koşullar nedeniyle karşılıklı olarak birbirinin kapasitesinden faydalanmak istiyor" diye konuştu.

    Etiketler: iran , Türkiye , Erdoğan
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