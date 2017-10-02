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    Son dakika: İran'dan flaş hamle: Tanklar sınıra gönderiliyor

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın aktardığına göre İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınırına tank sevk etmeye başladı

    IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakın yayın organı Rudaw da, İran ordusu ve Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin İran’ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

    Habere göre, tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler katıldı. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

    'TANKLAR KÜRT TARAFINDAN GÖRÜNÜYOR'

    İran'ın, Irak'ın özerk Kürt bölgesiyle olan sınırına topçu desteğinde 12 adet tank konuşlandırdığı bildirildi.  Bu gelişme, Kuzey Irak'ta geçen hafta yapılan Kürt
    bağımsızlık referandumuna tepki olarak İran ve Irak silahlı kuvvetleri tarafından planlanan ortak tatbikatların parçası olarak görülüyor.

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'de konuşan bir Kürt yetkili "Tanklar, Kürt tarafından görünüyor" dedi.

    İran ordusu, tatbikatın ilk aşamasını 25 Eylül’de IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumundan 1 gün önce düzenlemişti.

    İran devlet televizyonunun Cumartesi günü verdiği habere göre bir askeri sözcü "İran ve Irak, sınır güvenliğini tesis etmek ve sınır kapılarına konuşlandırılacak Irak kuvvetlerini karşılamak için alınacak önlemler konusunda anlaştı" demişti.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , tank , sınır , kuzey ırak , iran
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