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    Son dakika: O Türk ile ilgili karar bekleniyor... ABD'liler Romanya'da yakalatmıştı

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 16:30

    AP, İran'a yapılan yaptırımı ihlal ederek İran donanmasına yat motoru satan ve Romanya'da tutuklu bulunan Ramor Grup'un sahibi Raşit Tavan hakkında bugün ya da yarın karar verileceğini bildirdi.

    AP'nin haberine göre Romanya mahkemesi, İran'a uygulanan yaptırım kararını ihlal ederek İran'a askeri donanım sattığı iddia edilen Türk iş adamı Raşit Tavan hakkında bugün ya da yarın karar verecek. Raşit Tavan, İran'ın donanması için ekipman temin ettiği iddia edilen İstanbul merkezli Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi'nin sahibi.

    ABD'li yetkililerle görüşmek üzere geldiği Romanya'da 8 Haziran'da tutuklanan Tavan, avukatı aracılığıyla masum olduğunu söyledi.

    Tavan'ın avukatı Catalin Predoiu, müvekkilinin sağlık sorunları bulunduğunu bu yüzden eve nakledilmesini istedi. Predoiu, müvekillinin Roman ve Türk yasalarını ihlal etmediğini savundu.

    Amerikan yönetimi, Tahran’ın balistik füze programı ve silah anlaşmalarına destek vermekle suçladığı 18 kişi, grup ve kuruluşa yaptırım getirmişti. Listede bulunan tek Türk şirketi ve Türk vatandaşı da Raşit Tavan'dı.

    Etiketler: Romanya , ABD , iran
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