Son dakika! İran duyurdu... "Gösterilere karşı galip geldik"

İran Devrim Muhafızları, İran'da gerçekleşen gösterilerin ardından bu sabah yaptığı açıklamada, "İran halkı ve güvenlik güçleri yabancı düşmanlar tarafından yaratılan karışıklığa karşı galip gelmiştir" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, İran halkı ve güvenlik güçleri yabancı güçler tarafından desteklenen olayları sona erdirmiştir' ifadesi yer aldı. Reuters haber ajansının yer verdiği açıklamada yaşanan olaylardan dolayı ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan suçlandı. İRAN MECLİSİ GÖRÜŞÜYOR Öte yandan, İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve birden fazla kente yayılan protesto gösterileri İran Parlamentosu’nda görüşülüyor. İran'daki olaylar 28 Aralık’ta Meşhed'de bir grup göstericinin ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemati, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen son olayların bugün parlamento tarafından incelenmeye alınacağını söylemişti. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR