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    Son dakika! İran Cumhurbaşkanı: "Bizim için zaferdir"

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın imzaladığı nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu söylerken, anlaşmanın İran için 'uzun süre devam edecek bir zafer' olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerine, anlaşmadaki 'hataları' çözmeleri için ültimatom verdiğini açıklamıştı.

    Ruhani, Trump'ın ültimatom açıklamasının ardından bu sabah yaptığı konuşmada, "ABD yönetimi nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Trump, sürekli tekrar eden müdahalelere rağmen, anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Anlaşma İran için uzun süre devam edecek bir zaferdir" dedi. 

    İRAN: ABD KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI, MİSİLLEME YAPACAĞIZ

    Öte yandan, Tahran, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösterdi. İran, ABD'nin bu adımla 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirtti ve buna misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

    Misilleme açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanlığı, bununla birlikte ABD'ye nasıl bir karşılık verileceğini belirtmedi.

    ABD Cuma günü, ambargo listesine 14 kişiyi daha ekledi. Bu kişiler arasında İran'daki yargı erki başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani de bulunuyor.

    Cuma günü ABD, İran'la nükleer anlaşmasının son bir kez daha uzatılacağını da açıkladı.

    ABD, nükleer anlaşma ardından İran'a yönelik ambargoları askıya almış olsa da; terörizm, insan hakları ve balistik füze sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak İran'a yönelik cezalandırıcı tedbirlerine devam ediyor.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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