Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Peş peşe üzücü haberler

    Son dakika: Peş peşe üzücü haberler

    hurriyet.com.tr
    05.01.2018 - 20:07 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen bir operasyon sırasında kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sözleşmeli Er Adem Akpınar şehit oldu. Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında ise Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), kalp krizi sonucu şehit oldu.

    TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

    "05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

    NAAŞI ERZİNCAN'A GETİRİLDİ

    Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyonda ayağı kayarak düştüğü sırada elindeki tüfeğin ateş alması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Adem Akpınar’ın naaşı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Şehidin ailesi, yakınları, il protokolü ve Erzincan halkı tarafından hava alanında karşılandı.

    Şehit Er Adem Akpınar, yarın Terzibaba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Erzincan şehitliğine defnedilecek.

    KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

    Kütahya’nın Simav ilçesi Karapınar köyü doğumlu 4 yıllık Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), tankçı uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. 

    Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

    Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri