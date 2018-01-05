Son dakika: Peş peşe üzücü haberler

TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

NAAŞI ERZİNCAN'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyonda ayağı kayarak düştüğü sırada elindeki tüfeğin ateş alması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Adem Akpınar’ın naaşı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Şehidin ailesi, yakınları, il protokolü ve Erzincan halkı tarafından hava alanında karşılandı.

Şehit Er Adem Akpınar, yarın Terzibaba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Erzincan şehitliğine defnedilecek.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Kütahya’nın Simav ilçesi Karapınar köyü doğumlu 4 yıllık Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), tankçı uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.