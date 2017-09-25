Son dakika... Irak'tan "Kerkük'te askeri güç bulundurma" kararı

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı." denildi.

Meclisin ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki tüm sınır kapılarının da kapatılmasına karar verdiği kaydedildi.

AFP'nin haberine göre, Iraklı milletvekili Hakim el Zemili, Irak meclisinin aldığı önlemlerin Irak ordusunu Irak'ın birliğini koruma ve 2014 yılı öncesinde Irak'ın elinde bulunan bölgelerde asker bulundurmaya zorlayacağını söyledi.

Zemili, parlamentonun aldığı kararın Irak ile olan bütün sınır kapılarının kapatılmasını da içerdiğini açıkladı.

İBADİ'DEN "IKBY'DEKİ VATANDAŞLARIN KORUNMASI" TALİMATI

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de IKBY'deki bölgelerde yaşayan vatandaşların korunması talimatı verdi.

İbadi yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerine, IKBY'nin hakimiyeti altında bulunan bölgelerdeki vatandaşların tehdit ve cebirden korunması talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

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