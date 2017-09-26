Son dakika... Irak'tan flaş açıklama: Referandumu yapanlar...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan yetkililere karşı gerekli tedbirleri artıracaklarını söyledi.



İbadi, Bağdat'ta Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız." dedi.

"Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi." diyen İbadi, "İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"IRKÇI VE MEZHEPÇİ"

Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti:

"Maalesef ki referandum, mezhepçi ve etnik temelli duyguları harekete geçirdi. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz ancak referandumun sorumlularından da hesap soracağız. Onlara yönelik tedbirlerimizi daha da artıracağız. IKBY'de de tüm federal yetkilerimizi kullanacağız ve oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. IKBY denetimindeki üç vilayet ve tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlardan referandum sırasında çok sayıda şaibe, zorla oy kullandırma ve tehcir ettirme şikayetleri aldık. Tartışmalı bölgeler de anayasa yoluyla çözülene kadar merkezi yönetime geri dönmek zorunda. Irkçı ve mezhepçi devletin kurulmasını kabul etmeyiz. "