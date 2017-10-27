Son dakika... Irak'ta şiddetli çatışma!

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Kerkük’ün ele geçirilmesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşanırken, Irak güçlerinin Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova’ya üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği belirtildi.

Irak’ın Kerkük’ü ele geçirmesinin ardından Peşmerge kuvvetleri ile şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova bölgesine üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği açıklandı. Dün Irak kuvvetlerinin, Mahmur, Zammer ve Rabia kasabalarında Peşmerge kuvvetleri ile yaptığı çatışmada 60 kayıp verdiği bildirildi. Irak güçlerinin Dahok ile Türkiye arasındaki Fişhabur Sınır Kapısı'nı kontrol altına almak istediği de kaydedildi.

Irak ordusundan bir yetkili, Peşmergenin son saldırısında, Avrupa Birliği ve ABD’nin DEAŞ’a karşı kullanılmak üzere verdiği füzeleri kullandığını ileri sürdü.

Irak ordusunun 16. Bölük Komutanı Albay Macit Hüseyin, Peşmergeye ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi. Macit Hüseyin, Fişhabur Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için kuvvetlerini takviye ettiklerini, hedeflerine ulaşmak için gerekirse hava saldırıları da yapacaklarını söyledi.

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