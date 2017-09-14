Son dakika!.. Irak'ta referandum gerilimi, Kerkük Valisi görevden alındı

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması kararını imzalayarak, oylama için parlamentoya gönderdi. Irak Parlamentosu Başkanı Selim Cuburi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Abadi’nin talebinin, bugün kendilerine ulaştığı bildirildi.

Kerkük Valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

"Referanduma karşı olan her kesimin görüşüne saygı gösteriyoruz. Ancak çoğunlukla referandumu isteyenlere de saygı duyulmalıdır." diyen Barzani, "Kerkük'te her zaman birlikte yaşam, barış ve kardeşlik kentin simgesi olarak kalmalıdır. Kimsenin, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Kürdistan halkı barışçıl bir toplum olduğunu ispatlamıştır." diye konuşmuştu.

Barzani, "Kerkük halkı kendi elleriyle kaderini tayin edecektir ve kaderinin tayin edilmesinin engellenmeye çalışılmasına da izin vermeyecektir." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimlerde kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Irak meclisi, yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

RESMİ KURUMLARA IKBY BAYRAĞI ASTIRARAK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kerkük Valisi Kerim, vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.

Vali, bunun ardından IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için meclisten karar çıkarmıştı.

Vali'nin söz konusu referandum oylaması sırasında Kürt kökenli Meclis Başkanına dönerek, kentteki Türkmen ve Araplar'ı işaretle, "Daha sonra hepsini kovacağız" sözleri basına yansımıştı.

Kerim, ayrıca terör örgütü PKK'ya bağlı 200 silahlı kişiyi Kerkük'teki askeri üsse yerleştirmekle de suçlanıyordu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR