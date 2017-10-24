'Irak ordusu peşmergeye saldırdı' iddiası

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı petrol boru hattına saldırdığını duyurdu. Irak ordusu ise çatışmaların yaşandığını doğrulamadı.
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