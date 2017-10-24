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    'Irak ordusu peşmergeye saldırdı' iddiası

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı petrol boru hattına saldırdığını duyurdu. Irak ordusu ise çatışmaların yaşandığını doğrulamadı.

    Irak ordusunun Musul’un kuzeyindeki Rabia yakınlarındaki Mahmudiye nahiyesinde düzenlediği iddia ediliyor. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Irak ordusu peşmergeye saldırdı iddiası

    Etiketler: saldırı , IKBY , kuzey ırak
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