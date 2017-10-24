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    Flaş gelişme.. 'Irak ordusu Barzani'nin petrol hattına saldırdı'

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı petrol boru hattına saldırdığını duyurdu. Irak ordusu ise çatışmaların yaşandığını doğrulamadı.

    Irak ordusunun Musul’un kuzeyindeki Rabia yakınlarındaki Mahmudiye nahiyesinde düzenlediği iddia ediliyor. 

    IKBY, Iraklı güçleri Türkiye'ye giden petrol boru hattının güneyine saldırı düzenlemekle suçladı. Irak ordu sözcüsü Kürt Peşmerge güçlerinin hâkim olduğu Fish-Habur sınırının güneyinde yer alan Rabi'a bölgesinde gerçekleşen bu saldırıyı yalanladı.

    Erbil merkezli Rûdaw ise saldırının geri püskürtüldüğünü iddia etti.  

    TÜRKİYE SINIRINA AZ BİR MESAFE KALDI

    Irak merkezli Kürt basınının iddiasına göre Irak askerlerinin hedefinin Ankara ve Bağdat'ın açmayı planladığı yeni sınır kapısı. Dicle Nehri boyunca ilerleyen birlikler Feys Habur'a ulaştığı, Irak birliklerinin Türkiye sınırına ulaşmasına artık kısa bir mesafe kaldığı iddia ediliyor. 

    SÖZ DALAŞININ ARDINDAN ÜLKEYE GELDİ

    Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada İran destekli milisler Haşdi Şabi'nin Irak'tan ayrılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, akşam saatlerinde başkent Bağdat'a indi. Amerikan hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bağdat'a ulaşan Tillerson için yoğun güvenlik önlemi alındı. Associated Press (AP) haber ajansı, Bağdat'ın üstünde uçan helikopterlerin fotoğraflarını servis etti.

    Türk ve Irak askerleri, geçtiğimiz haftalarda Habur'da ortak tatbikat yapmıştı.

    ABADİ YARIN ANKARA'YA GELİYOR

    Haydar el Abadi, yarın Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara ve Bağdat ilişkileri, bağımsızlık referandumunun ardından son yılların en iyi seviyesine yükselmiş durumda.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ise, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda konuştu. Macron da görüşmede taraflara diyalog çağrısı yaptı.

    Flaş gelişme.. Irak ordusu Barzaninin petrol hattına saldırdı

     

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    Etiketler: kuzey ırak
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