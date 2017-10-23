Son dakika... Irak Başbakanı Abadi Türkiye'ye geliyor

Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin Çarşamba günü Ankara'ya geleceği açıklandı. Başbakanlık kaynaklarından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Irak Başbakanı Abadi 25 Ekim tarihinde Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Kaynaklar ziyarette, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasındaki gelişmelerin ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti.

Yıldırım ve Abadi, çarşamba günü yapacakları görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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