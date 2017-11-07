Son dakika... iPhone X'in Türkiye'deki satış tarihi belli oldu

Apple’dan yapılan açıklamaya göre iPhone X, 24 Kasım’da Türkiye’deki teknoloji mağazalarının ve operatör satış noktalarının raflarında yer alacak.

64 GB’lık modelin satış fiyatı 6 bin 99 TL olduğu iPhone X’te 256 GB’lık kapasiteye sahip olan seçenekte ise bu rakam 6 bin 899 TL’ye çıkıyor.

Apple’ın kullanıcılara yeni bir deneyim sunmak için yola çıktığı iPhone X, baştan aşağıya yeniliklerle dolu. Bunun en büyük sebebi uçtan uca ekrana sahip olması ve ana menü tuşunun kaldırılması. Özellikle ana menü tuşunun kaldırılması, kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor. Fiziksel bir tuşa basmak yerine ekranın altından yukarı kaydırma (swipe) hareketi yapmak yeterli. Yüz tanıma özelliği 'Face ID' ise güvenlik açısından iPhone X'in dikkat çeken özelliklerinin başında.