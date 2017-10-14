Son dakika... İkinci Reina katliamı önlendi!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat raporlarında adı geçen O.R.'nin yakalanması için geçtiğimiz ay çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin izine ulaşan ekipler, Küçükçekmece'deki bir adrese baskın düzenlendi. 21 Eylül 2017 günü düzenlenen baskında O.R. ve ev sahibi gözaltına alındı. Polis ekipleri, O.R.'nin evden çıkarken bir cep telefonunu dışarıya attığını belirledi. O telefon Siber Şube’ye teslim edildi.

Ev sahibinin O.R.'yi bir Kuran kursunda tanıdığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olmadığı anlaşılan ev sahibi serbest bırakıldı. O.R.'nin parçalanan telefonunun hart diskine ulaşan TEM ekipleri, Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un vaaz görüntülerine ulaştı. O görüntülerde Masharipov’un eylemlerde yapılacaklarını anlattığı saptandı. Şüphelinin telefonunda ayrıca, İstanbul'daki birçok turistik mekanın fotoğrafına ulaşıldı. Bu mekanların keşif amaçlı görüntülenerek örgütün Suriye'deki birimlerine gönderildiği belirlendi. O.R’nin 3 yıl önce örgütün Afganistan kampında bulunduğu bilgisine ulaşıldı. O.R.'nin Masharipov’la Afganistan'da tanıştığı ve "Komutanım" diye hitap ettiği tespit edildi. DEAŞ üyesi olduğu iddialarını kabul etmeyen şüphelinin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği belirtildi. Sorgusu devam eden O.R.'nin kimliğini saklamak için kendisini yoksul biri olarak tanıttığı ve Kuran kursunda tanıştığı kişinin evinde kaldığını söylediği belirtildi. O.R tutuklandı.