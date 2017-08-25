Son dakika... İki yeni KHK yayınlandı, çok sayıda ihraç var... MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı

693 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan TBMM’den 5, HSK’dan 1, Türk Tarih Kurumu’ndan 1, BDDK’dan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, TSE’den 9, KOSGEB’ten 5, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 32, SGK’dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 8, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 17, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 215, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 4, Milli Savunma Bakanlığından 19, Milli Eğitim Bakanlığından 7, BTK’dan 7, Yüksek Öğretim Kurumlarından 172 olmak üzere toplamda 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. 57 kişi ise kamudaki görevine iade edildi.

60 kişi görevine iade edilirken, bu kişilerden söz konusu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekil sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 kişinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi. Bu kişilerin uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları ifade edildi.

MİLLETVEKİLLERİNE SORUŞTURMA

964 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK’ya göre; milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

ASKERLİK YOKLAMASI VE CELP İLE İLGİLİ HUSUSLAR TV VE RADYO ÜZERİNDEN TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceli sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu ve celp ile ilgili hususlar TRT ile diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulacak. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılacak.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDA KULLANILAN ARAÇLARA EL KONULACAK

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araçlara, 5271 sayılı kanunun 128’inci maddesinin 4’üncü fıkrası hükmüne göre el konulacak. El konulan araçların, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu maddeyle ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatın bulunması hallerinden birinin varlığı halinde araç sahibine iade edilmeyecek.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.

MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU KURULACAK

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

MİT MÜSTEŞARI'NIN TANIKLIĞI CUMHURBAŞKANI'NIN İZNİNE BAĞLANDI

MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

KAPATILAN DERNEKLER

Ayrıca Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Jojeva Medya Gazetesi, Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli kurumlar kapatıld

Cumhurbaşkanılığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kuruldu.

694 sayılı KHK ile de MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlandı.

694 sayılı KHK'da yer alan diğer önemli hususlar şöyle;

- Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 3004, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de 29.000 kişilik kadro tahsis edildi.

- 4 bin yeni hakim ve savcı alınmasının önü açıldı.

- Albay ve generaller rütbe süresi dolmadan terfi alabilecek...