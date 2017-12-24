Son dakika... İki yeni KHK yayınlandı

-695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

-Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

-695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

-KHK'lar ile Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı.

-Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise yeni KHK ile açıldı.

-KHK'lar ile ayrıca daha önce ihraç edilen 115 kişi görevleri iade edildi.

-696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

-OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

RÜTBESİ ALINAN PERSONEL LİSTESİ

İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

ASKER - SİVİL ŞEHİTLERİN ÇOCUKLARI İÇİN ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

MİT'TEN İSTİFA...

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna

göre işlem yapılacak.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Ayrıntılar geliyor...