Son dakika! İki ülke birden duyurdu... Tamamen ele geçirildi

Reuters, Suriye ordusu ve müttefik güçlerin Deyrizor kentini terör örgütü DEAŞ'tan aldığını duyurdu. Irak ordusu ise DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi' olarak bilinen El Kaim'i DEAŞ'ın elinden aldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Enbar kentinin batısındaki Kaim bölgesini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

DEYRİZOR 2014'TEN BERİ DEAŞ'IN ELİNDEYDİ

Terör örgütü 2014'ten bu yana kentin büyük bir bölümünü elinde tutuyordu. Deyrizor kentinin DEAŞ için kritik önemi petrol sahalarına ev sahipliği yapmasının yanında Irak sınırı yakınlarında bulunmasından kaynaklanıyordu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR