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    Son dakika: İki belde ilçe yapıldı

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:38Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 09:13

    OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

    OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.
    Devlet memurları için flaş karar!
    Yeni yayınlanan KHK ile olağanüstü hal ve genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları hakkında önemli değişikliğe gidildi.
    Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.

    Son dakika: İki belde ilçe yapıldı

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    Etiketler: son dakika , khk , ilçe , belde , haber , haberler , memur , devlet memuru
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