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    Son dakika... IKBY'den flaş karar: Askıya alındı

    ERBİL/AA
    18.10.2017 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirdi.

     IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimi hazırlıklarını askıya aldı

    Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

    BARZANİ DUYURMUŞTU

    Açıklamada hazırlıkların ne zaman başlayacağına IKBY Parlamentosu'nun karar vereceği belirtildi. IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini duyurmuştu. 

     

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    Etiketler: erbil
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