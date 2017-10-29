IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi.

Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söyledi.

Maruf, parlamento içerisinde durumun normale döndüğünü ancak dışarıda gerginliğin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento binası önünde bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti.

KDP milletvekillerinin de durumun sakinleştirilmesi için göstericilerle konuşmaya çalıştığı kaydedildi.

Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Bugün IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu’nda kapalı oturum gerçekleştirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi. IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

BARZANİ: GÖREVİME DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM

Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor."

IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti.

Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.

Mesut Barzani, bugün Parlamento'ya gönderdiği mektupta, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirmişti. (AA)

EL CEZİRE: NEÇİRVAN BARZANİ GELEBİLİR

Katar merkezli El Cezire kanalı ise Kürt bölgesinde birçok kişinin Barzani'nin bir süre için ayrılacağını ve arka planda kalacağını düşündüğünü söylerken, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani'nin görevini bir süre için yürütebilieceği ifadelerine yer verdi.

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