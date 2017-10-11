Son Dakika... IKBY: Kerkük ve Musul'a büyük saldırı istihbaratı aldık

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük’ün Güney ve Batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca ,Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.