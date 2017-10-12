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    Son dakika... II. Abdülhamid'in dev mirasında flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 06:05 | Son Güncelleme:

    Sultan II. Abdülhamid’in 7 bin 756 tapu kaydından oluşan miras davasında yaklaşık 100 hissedarın paylarına düşen miktarın bilirkişi vasıtasıyla hesaplanmasına karar verildi

    34'üncü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid'in tam 7 bin 756 taşınmaz tapu kaydından oluşan miras davasında mahkeme şu ana kadar tespitli yaklaşık 100 hissedarın paylarına düşen miktarın (hisselerinin) bilirkişi vasıtasıyla hesaplanmasına karar verdi. Mahkeme, dosyaya sunulan bazı mirasçılık belgelerinin sahte olup olmadığının tespiti için ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya Sultan II. Abdülhamid'in torunlarının avukatları katıldı. Mahkeme, 19 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığını tutanağa geçirdi. Mahkeme, taraf avukatlarının talepleri doğrultusunda bugüne kadar Abdülhamid'in mirasçıları olduğunu tespit eden bilirkişilere tekrar dosyayı gönderme kararı aldı. Mahkeme, ara kararında tespit edilen yaklaşık 100 mirasçının, paylarının ne kadar olduğunun belirlenmesini istedi. Buna göre bilirkişi, Sultan II. Abdülhamid'e olan akrabalık derecesine göre tüm mal varlığından ne kadar oranda pay alabileceklerini araştıracak. Abdülhamid'e yakınlığına göre hissedarlar büyüyen ya da küçülen oranlarda Abdülhamid'in mallarından pay alabilecek. Bilirkişinin tespitinin ardından mahkeme, hissedarlara ne kadar oranda pay sahibi olduğu hakkında karar verecek.
    Mahkemenin kararıyla birlikte mirasçılar, devlete başvurarak Abdülhamid'in mirasını isteyebilecek.

    32 VÂRİS 7 YIL ÖNCE DAVA AÇTI

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde saklanan belgelere göre Abdülhamid'in yurt içi ve yurt dışında 7 bin 756 taşınmaz tapu kaydı var. Abdülhamid'in sadece Türkiye'de ise 2 bin 369 tapu kaydı bulunuyor. Abdülhamid'in Türkiye'deki tapulu arazisi 1 milyon 256 bin 947 dekar. Bu tapulu arazinin 391 bin 573 dekarı devlete, 8 bin 627 dekarı da şahıslar adına geçtiği Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yer alıyor. Abdülhamid'in 32 varisi 7 yıl önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne mirasçı olduklarını ve paylarına ne kadar hisse düştüğünün tespiti için dava açmıştı. Davanın açılmasından sonra bu sayı 250'ye kadar çıktı. Ancak en son Abdülhamid'in akrabalık derecesine göre bu sayı yaklaşık 100'e kadar düştü.

    BAZI TAŞINMAZLAR

    Galatasaray Adası
    Sultanhamam'daki İzmirli Hanı
    İstanbul Gedikpaşa'daki tiyatro arsası
    Eyüp Kopçageçidi'ndeki 21 dönüm tarla
    Eyüp'te 18 dönümlük Bahariye Kışlası
    Kağıthane'de 20 dönüm arazi
    Bakırköy'de 70 dönüm arazi
    Bakırköy Veliefendi çayırı
    Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan
    Beşiktaş Serencebey'de 2 dönüm bağ
    Ihlamur'da 3 dönüm arsa
    İstanbul Horhor'da konak ve 5 dönüm arsası
    Arnavutköy Akıntı Burnu'nda gazino ve müştemilatı
    Ortaköy'de Dalyan mahallesi ve Ali Saip Paşa Yalısı ile müştemilatı
    Paşabahçe İrcirli köyünde 40 dönüm arazi ve şişe fabrikası
    Beykoz'da 40 dönüm bostan, üç bahçe, 6 tarla, 2 çayır, 3 arsa, 1 bağ, 1 dükkan ve yalısıyla Tokat çiftliği, Yalnız Servi çiftliği.
    Beykoz'da Abraham Paşa'dan alınan 38 dönüm arazi ve üzerindeki müştemilat
    Şişli'de İzzet Paşa çiftliği
    Çatalca ve Çekmece'de; Filifos, Kaparya, Safra, Kılıçali Sagır, Silivri, Bosna, Sazlı Bosna, Haraççı, Papas Bergos, İzzettin, Tozalak çiftlikleri ile Yahya Bey Kışlası.

    Etiketler: abdulhamid , miras , tapu , taşınmaz
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