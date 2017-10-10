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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... İdlib'de çatışma çıktı!

    Son dakika... İdlib'de çatışma çıktı!

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin İdlib kırsalındaki uzun namlulu silahlarla çatışma sesleri, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duyuldu. 

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu. Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi. Öte yandan, İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor.

    Etiketler: idlib , Operasyon , çatışma , HATAY , Reyhanlı
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