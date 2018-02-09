Son dakika: Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından yaptığı müzakereler neticesinde kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, eski İstanbul Valisi Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu’nun tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
Heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR