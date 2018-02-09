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    Son dakika: Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu

    İSTANBUL (AA)
    09.02.2018 - 20:06 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanması davasında, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak, Mutlu'nun tahliyesine karar verildi.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından yaptığı müzakereler neticesinde kararını açıkladı. 

    Mahkeme heyeti, eski İstanbul Valisi Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu’nun tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı. 

    Heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

     

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    Etiketler: FETÖ , Hüseyin Avni Mutlu , Hüseyin Çapkın , son dakika
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