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    Son dakika! Hükümetten Zafer Çağlayan konusunda ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 12:29

    Reuters haber ajansı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinde ABD'de hakkında dava açılan eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan hakkında konuştu.

    Zeybekci, "Ekonomi eski Bakanı (Zafer) Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır; bizim için aslolan Türkiye'nin çıkarlarıdır. İran'a yönelik (ABD) ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" ifadesini kullandı. 

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    "MUHATTABIMIZ ALMANYA DEĞİL AB"

    Zeybekci, Almanya ile son dönemde gerilen ilişkilere de değinerek, "Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini engelleme"hakkı yok, bizim muhatabımız AB" dedi. 

     

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    Etiketler: abd , zafer çağlayan , hükümet
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