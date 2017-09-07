Son dakika! Hükümetten Zafer Çağlayan konusunda ilk açıklama

Zeybekci, "Ekonomi eski Bakanı (Zafer) Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır; bizim için aslolan Türkiye'nin çıkarlarıdır. İran'a yönelik (ABD) ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" ifadesini kullandı.

"MUHATTABIMIZ ALMANYA DEĞİL AB"

Zeybekci, Almanya ile son dönemde gerilen ilişkilere de değinerek, "Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini engelleme"hakkı yok, bizim muhatabımız AB" dedi.

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