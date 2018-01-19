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    Son dakika... Hükümet'ten Afrin operasyonu açıklaması

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin harekatı yapılacak" dedi. Bakan Canikli, "Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz" diye konuştu.

    A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin sözlerinin satır başları şöyle:

    Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor.

    Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek. Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.

    Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

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    Etiketler: Son dakika , Açıklama
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