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    Hükümet'ten ABD'ye en sert tepki: Büyük bir skandal

    AA-DHA
    08.09.2017 - 19:24 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 21:50

    Adalet Bakanı Gül ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddialarıyla ilgili "Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Eski Bakan Zafer Çağlayan'a ABD'de dava açılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gül, "Türkiye'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Bu iddialar aslında Türkiye'de, Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun Amerika Birleşik Devletinin hukuk sisteminin itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum." dedi.

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    Etiketler: abd , türkiye , zafer çağlayan , Zafer Çağlayan
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