Son dakika... Hükümet Sözcüsü'nden flaş 'erken seçim' açıklaması

TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorusu üzerine Bozdağ, "AKP de (MHP gibi) milli duruş sahibidir. Milli duruş sahibi iki partinin 2019 seçimlerinde ittifak yapmalarından doğal bir şey olamaz" dedi. Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Bahçeli şu sıralardagörüşüyorlar. Bu görüşme sonrasında önümüzdeki günlerde iki parti ittifakının çerçevesini göreceğiz. Bu çerçeve ortaya çıkacaktır. Ama bu çerçevenin yasal olması son derece doğrudur."



ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim tartışmalarına dönük bir soru üzerine Bozdağ şu yanıtı verdi: "AK Parti'nin açıklaması çok net. Erken seçim yok. Sürekli bunu gündemde tutmak isteyen çevreler var. Ancak seçim 2019 yılında ve vaktinde yapılacaktır."