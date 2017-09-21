Hollanda'da binlerce kadından pisuvara işeme eylemi



Amsterdam Mahkemesi yargıcı, kentin birçok köşesinde bulunan ve erkeklerin kullandığı pisuvarlara pekâla kadınların da işeyebileceğini belirterek, Geerte Piening'in ayrımcılık gerekçesiyle yaptığı başvuruyu haksız buldu.

Binlerce Hollandalı kadın, hakimin bu kararını protesto etmek için Amsterdam'da erkekler için yapılan pisuvarlara işeme eylemi yapmaya karar verdi.

Ancak 22 Eylül Cuma günü yapılması planlanan eylem, katılımın yüksek olması nedeniyle son anda iptal edildi. Etkinliği düzenleyen Cathelijne Hornstra, buna gerekçe olarak, binlerce kadının katılacak olması nedeniyle güvenlik sorununun ortaya çıkmasını gösterdi.

Kadınlar toplu eylem yerine, bulundukları yerlerde pisuvara işerken fotoğraf çekip bunları sosyal medya üzerinden paylaşacak.

'Kadınlara yönelik ayrımcılık'

Amsterdam'da iki yıl önce eğlenmek için gece dışarı çıkan Piening, gece yarısı kadınlar için açık tuvalet bulamayınca, Leidse Meydanı'nda (Leidseplein) bir köşeye çömelerek işedi.

O sırada meydandan geçen üç polis, Geerte Piening'e sokağa işediği için 140 euro para cezası yazdı.

Cezayı ödemeyi reddeden genç kadın, mahkemeye başvurdu. Dava açma nedenini, "kadınlara yönelik ayrımcılık ve ciddi bir sorun olan umumi tuvalet sorununu gündeme getirmek" olarak açıklayan Piening, hafta başında hakim karşısına çıktı.

Piening savunmasında, Amsterdam sokaklarında erkekler için 45 pisuvar bulunmasına rağmen kadınlar için sadece 2 tane olduğunu söyledi. "Onların da en yakını iki kilometre uzaktaydı. Mecbur kaldım" dedi.

Amsterdam Mahkemesi'nin erkek yargıcı, tuvalet eksikliği konusundaki şikayeti haklı buldu. Ancak, "Haklısın ama pek hoş bir şey olmasa da, sen de pisuvara işeyebilirdin. Ya da gittiğin mekandan çıkmadan tuvalete girebilirdin" diyerek, Piening'in haksız olduğunu vurguladı.

Mahkeme, davanın uzaması nedeniyle Geerte Piening'e verilen 140 euroluk cezayı 90 euroya indirdi.

Hollandalı kadın: 'Pisuvara işeseydin' sözüne içerledim

Piening'e göre, birçok Avrupa kentinde kadınlar için yeterince umumi tuvalet bulunmasına rağmen, Amsterdam gibi turistik bir kentte bunun düşünülmemiş olması, "utanç verici."

Hollandalı kadın kararı temyiz edip etmeme konusunda kararsız ama hakimin, "pisuvara işeyebilirdin" sözüne hâlâ içerlediğini belirtiyor.

Aldığı cezanın önemli olmadığını söyleyen genç kadın, mahkeme kararı ile birlikte Hollandalı kadınların bu sorunu sahiplenmiş olmasının sevindirici olduğunu vurguluyor.

Piening, Amsterdam Belediyesi'ne kadınlar için yeterli sayıda tuvalet yapılması konusundaki başvurularını sürdürken, binlerce kadın 22 Eylül'de mahkemenin kararını protesto etmek için, pisuvara işeme eylemi yapma kararı aldı.

'Kalabalığın içinde nasıl yapacağım bilmiyorum'

Cathelijne Hornstra adlı kadının Facebook üzerinden başlattığı "Kadınlar için pisuvara işeme" eylemine katılmak için binden fazla kadın başvurdu. 5500 kadın da, eyleme katılmayı düşündüğünü bildirdi.

Eyleme katılma kararı alan kadınlardan biri olan Maike, Metro gazetesine yaptığı açıklamada, "Şimdi bunu deneme vakti. Pisuvara işemek nasıl olacak merak ediyorum" diye konuştu.

Hakimin bu kararı alırken ne düşündüğünü merak ettiğini söyleyen Maike, "Popomu arkaya doğru uzatıp, gelip geçen onca kalabalığın içinde nasıl yapacağım bilmiyorum. Pek hijyenik değil. Bir de üstelik çıplak dolaşıyoruz diye ceza alma riski var" dedi.