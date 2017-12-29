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Holding patronu için flaş karar

Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
29.12.2017 - 22:46 | Son Güncelleme:

Hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı, evrakta sahtecilik suçlamaları ile göz altına alınan 11 isim arasında yer alan Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gün önce merkezi İstanbul'da bulunan Keskin Holding'e yönelik operasyon düzenledi.

Savcılığın bir yıl süren soruşturması sonrası Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Kocaeli Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası şüpheliler sulh ceza hakimliği tarafından sorgulandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kısa süre önce çıkan karara göre hakimlik, Recep Ercan Keskin, Selahattin Özdal ve Fevzi İnci için tutuklama kararı verdi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler, yaptıkları usulsüz işlemler sonucu, milyonlarca liralık haksız kazanç elde etti. Keskin Holding'e bağlı Yörpet Akaryakıt Dağıtım şirketi ve Tuzla'daki World Asfalt şirketinin merkezinde yer aldığı sistemin işleyişi ile ilgili ifadesi alınan bir kişi önemli bilgiler verdi. Bir ay kadar önce alınan ifade sonrası da soruşturma süreci hızlandı.

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Etiketler: hold , patron
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