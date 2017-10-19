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Son dakika... Hızlı tren inşaatında göçük! Ekipler olay yerinde
DHA
19.10.2017 - 17:30 | Son Güncelleme:
Son dakika: Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevki Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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