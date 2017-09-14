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    Hürriyet >Dünya>Son dakika: Her gün yeni bir gerilim... Putin uyarılara kulak asmadı

    Son dakika: Her gün yeni bir gerilim... Putin uyarılara kulak asmadı

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 16:48

    Rusya ve Belarus, Batı ülkelerinin eleştirilerine rağmen Zapad-2017 askeri tatbikatına başladı. Rusya ile Belarus'un ortak askeri tatbikatına 12 bin 700 asker katılıyor. Almanya Savunma Bakanı ise, tatbikatın 100 bin askerler gerçekleştirildiğini iddia etti. Baltık ülkeleri tatbikatı "savaş provası" olarak nitelendirdi.


    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin topraklarında gerçekleştirilen tatbikata Belarus'tan yaklaşık 7 bin 200, Rusya'dan ise 5 bin 500 olmak üzere toplam 12 bin 700 asker katılıyor.
    Açıklamada ayrıca, tatbikatta 70 savaş uçağı, 250 tank, 200 topçu sistemi, 10 savaş gemisi, füze savunma sistemleri ve havan topları dahil olmak üzere 680 askeri aracın kullanıldığı belirtildi.
    Adı "Batı" anlamına gelen tatbikatın, her iki ülkenin genelkurmay başkanlığının yönetiminde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Rus ve Belarus ordularının ortak eğitimi tamamen savunma amaçlıdır. Tatbikat herhangi bir devlete yöneltilmemiştir" denildi.
    Açıklamada, tatbikatın amacı, askeri birliklerin farklı seviyelerde birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, silahların komuta edilmesi ve askeri olayların modern silahlar kullanılarak planlanması konusundaki becerilerin yönetilmesi olarak ifade edildi.

    Son dakika: Her gün yeni bir gerilim... Putin uyarılara kulak asmadı

    Tatbikat 20 Eylül'de sona erecek. Tatbikatı eleştiren Batılı ülkeler, Rus askerlerinin tatbikattan sonra Belarus'ta çekilmeyeceğini iddia ediyor.
    NATO sınırında gerçekleştirilen tatbikata Polonya ve Baltık ülkelerinden sert eleştiri yapılıyor.
    Litvaniya Cumhurbaşkanı Daila Grybaustaita, Rusya'nın söz konusu askeri tatbikatının Batı'ya karşı bir "savaş provası" olduğunu ileri sürdü.
    NATO ve bazı Batılı ülkeler tatbikata 12 bin 700 değil daha fazla askerin katıldığını ileri sürüyor.
    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de tatbikata 100 bin askerin katıldığından yola çıktıklarını söyledi.
    Tatbikatı eleştirenler Rus askerlerinin tatbikattan sonra Belarus'tan çekilmeyebileceği endişesini dile getiriyor.

    Son dakika: Her gün yeni bir gerilim... Putin uyarılara kulak asmadı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , rusya , nato , tatbikat , gerilim
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