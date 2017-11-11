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    Helyum gazı 'bomba gibi' patladı, ev savaş alanına döndü

    Ramazan ÇELİK/HATAY (DHA)
    11.11.2017 - 06:58 | Son Güncelleme:

    HATAY’da bir apartmanın giriş katındaki dairede helyum gazından kaynaklı patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, evin duvarları yıkıldı.

    Merkez Defne İlçesi'nde bulunan Yaşar Dağlı Apartmanı’nın giriş katındaki D.T.’ye ait evde gece yarısı sıralarında patlama meydana geldi. Evinin duvarlarının yıkıldığı, çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Helyum gazı bomba gibi patladı, ev savaş alanına döndüYapılan incelemede, patlamanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.’nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü. Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.

    Helyum gazı bomba gibi patladı, ev savaş alanına döndüGece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, ''Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördük'' dedi.

    Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

    Helyum gazı bomba gibi patladı, ev savaş alanına döndü

    Etiketler: Hatay
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