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    Son dakika!... Helin'in cenazesinde olay.. Bir kişi havaya ateş açtı

    Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL, (DHA)
    14.10.2017 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Pendik'te öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken'in cenazesinde arbede çıktı. Bir kişi havaya ateş açtı.

    Pendik'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'ne getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Helin Palandöken cenazesi 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanına defnedilmek üzere Aydınlı Mezarlığı'na götürüldü.

    Son dakika... Helinin cenazesinde olay.. Bir kişi havaya ateş açtı

    Bu arada cenaze, cemevinden çıkarılırken kalabalık ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Arbede yaşandığı sırada kalabalık içindeki bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlarla bu kişi arasında yeniden arbede yaşandı.

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