Son dakika!.. Havaray projesi iptal edildi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
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