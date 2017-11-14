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    Son dakika!.. Havaray projesi iptal edildi

    AA
    14.11.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

    Kadir Topbaş'ın hazırladığı havaray projesinin iptal edildiği açıklandı.

    İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

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    Etiketler: kadir topbaş
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