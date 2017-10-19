Son dakika... Hatay'da karakola saldırı, vatandaşlar akın etti

Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna PKK’lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı.





Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI

Hatayın Samandağ İlçesinde Sahil Güvenlik Karakoluna PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.

HATAY VALİLİĞİ: “ÇIKAN ÇATIŞMADA BİR GÜVENLİK GÖREVLİMİZ OMZUNDAN YARALANMIŞTIR”

Hatay Valiliği, Samandağ ilçesinde Sahil Güvenlik karakoluna bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmasının ardından çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açıldığı belirtilerek, "Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir” denildi.