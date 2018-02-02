Son dakika... Hatay'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 14.06’da merkez üssü Antakya ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Hatay'ın çevre ilçelerinde de hissedildi.

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