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    Son dakika... Hatay'da deprem oldu

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 14.06’da merkez üssü Antakya ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Hatay'ın çevre ilçelerinde de hissedildi.

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    Etiketler: Son dakika , HATAY , DEPREM
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