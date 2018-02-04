Hatay sınırında havan saldırısı: 5 asker yaralandı

Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
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