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    Hatay sınırında havan saldırısı: 5 asker yaralandı

    İHA
    04.02.2018 - 20:10 | Son Güncelleme:

    Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi.

    Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

    Etiketler: hatay , hassa , asker , son dakika
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