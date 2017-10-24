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    Son dakika... Hastane önünde çatışma, yaralılar var

    DHA
    24.10.2017 - 18:41 | Son Güncelleme:

    Üsküdar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

    Olay, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
    İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtılar. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Burada müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    BİR YARALI OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

    Otomobil ile gelen grup içerisinden yaralanan diğer kişi ise, arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Silahlı çatışmanın yaşandığı iki grup arasında husumet olduğu öğrenildi.

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

    Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise hastane önünde çalışma yaptı.

    Etiketler: çatışma , yaralı , son dakika , haber
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