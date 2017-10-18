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    Son dakika... Hamaney çok sert konuştu

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 13:00 | Son Güncelleme:

    İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert politikalarını duyurmasının ardından ilk kez konuştu. Hamaney, ABD'yi terör örgütü DEAŞ'ı 'yaratmakla' suçlarken, ABD'nin İran'a karşı öfkeli olmasının nedeninin İran'ın Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD'nin planlarının engellemesi olduğunu iddia etti.

    Tahran-Washington arasında yaşanan kriz, karşılıklı açıklamaların ardından iyice tırmandı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimine sert sözlerle yüklendi. "ABD Başkanı Trump'ın düşmanca politikası İran'ın ilerlemesini durdurmayacak" diyen Hamaney, ABD'yi DEAŞ'ı yaratmakla da suçladı.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yırtıp atabileceğini söylediği nihai nükleer anlaşmaya ilişkin olarak "Anlaşmaya imza atan ülkelerden biri çekilmediği sürece biz de çekilmeyiz" dedi.

    Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını açıklarken, "Avrupa İran'ın füze programına ve Tahran'ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermeli" ifadelerini kullandı. 

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