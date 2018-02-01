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    Son dakika: Hakkari'de sıcak çatışma! Acı haber geldi

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı...

    Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

    ÇUKURCA'DA 1 ŞEHİT

    Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

    Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

    Hakkâride üs bölgesine hain saldırıHakkâri'de üs bölgesine hain saldırı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , şehit , tsk , asker , terör , terörist
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