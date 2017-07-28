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    Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 3 sürpriz kararname

    AA
    28 Temmuz 2017 - 19:08Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 20:01

    Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 3 farklı sürpriz kararnameye imza attı.

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), kapatılan askeri mahkemelerde görev yapan 65 hakim, adli ve idari yargıya atandı.

    HSK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Anayasa değişikliğiyle Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemelerin kaldırıldığı, bu mahkemelerde görev yapan askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeler ile diğer askeri hakimlerin, HSK tarafından adli veya idari yargıda hakim veya savcı olarak atanabileceklerinin öngörüldüğü hatırlatıldı. 

    Açıklamada, bu hüküm uyarınca adli ve idari yargıda hakim veya cumhuriyet savcılığı görevine atanma talebinde bulunan askeri hakimler ile bir kısım mahallerde oluşan ihtiyaç nedeniyle yapılan kararnamenin sonuçlandırılarak, karara bağlandığı belirtildi. 

    Askeri mahkemelerdeki hakimlere yönelik kararname ile bu mahkemelerde görevli 65 askeri hakim, çeşitli illerde görevlendirildi. 

    HSK'nın ihtiyaç nedeniyle çıkarılan kararnamesi ile de adli yargıda 40, idari yargıda 5 hakim ve savcının da görev yeri değişti. 

    Bu arada, hakim ve savcıların Nisan 2017 terfi sonuçları da açıklandı. 

    Buna göre, 2 bin 467 hakim ve savcının dereceleri yükseldi. 

     

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    Etiketler: Hakimler ve Savcılar Kurulu , Kararname , hakim
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